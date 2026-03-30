La volta buona, bordata contro Caterina Balivo: "Mente di proposito"

Un'imboscata a caccia di audience o una mera sceneggiata? È quanto si sono chiesti i telespettatori di La Volta Buona, guardando il confronto da Caterina Balivo e Shaila Gatta. L'ex velina era stata invitata in studio come ospite del programma Rai. Con lei c'era anche Andrea Biavardi, il direttore del giornale Oggi, che ha mostrato a lei e a tutti gli spettatori delle paparazzate di Gatta insieme alla sua presunta nuova fiamma, l'ex di Elisabetta Canalis, Alvise Rigo, in atteggiamenti inequivocabili. L'ex velina è stata colta di sopresa. E ha dovuto confermare la sua nuova relazione, finendo così su tutti i giornali. Un'imboscata quindi? Non proprio.

"I nostri ospiti sono sempre al corrente di tutto" ha scritto la conduttrice campana sotto un post su X che parlava della polemica di Shaila Gatta. Da qui si è scatenato il dibattito contro Shaila. Alcuni infatti sostengono che l'ex velina avesse fatto una finta sceneggiata in diretta solo per mero protagonismo. "“Ma come sapeva tutto?”, “Quindi ha fatto una sceneggiata?”, “L'imbarazzo dunque era finto?”, questi alcuni commenti contro Gatta. Così è intervenuto anche Graffagnini: "Shaila sapeva che si sarebbe parlato di gossip ma non che avrebbero mostrato le paparazzate con Rigo. Shaila sarebbe dovuta andare nel programma per promuovere il libro e parlare di fitness e nutrizione. Nessuno le aveva mostrato le foto prima della diretta. Mi sarei aspettato che Caterina Balivo in quanto padrona di casa facesse chiarezza su questa situazione, ma visto che non l'ha fatto lo farò io. Shaila Gatta ha visto la paparazzata di Oggi per la prima volta in diretta, se qualcuno afferma il contrario mente sapendo di mentire".