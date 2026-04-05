Domenica In, Mara Venier sconvolta da Claudio Bisio: "Mi hanno fatto una proposta"

Claudio Bisio ospite di Mara Venier. L'attore ha sorpreso la conduttrice di Domenica In con una battuta inaspettata sul suo futuro lavorativo: "Sai Mara, mi hanno fatto una proposta, prendere il tuo posto il prossimo anno a Domenica In". Parole che hanno scatenato le risate da parte della diretta interessata.

"Ah, ma sono molto contenta, ma allora devi invitarmi". E ancora, Bisio ha rincarato la dose: "Ma è una battuta! Ma l'hanno presa tutti sul serio? Vabbè da ci penso se invitarti… dai, contatterò il tuo ufficio stampa". "No, non ho un ufficio stampa. Faccio tutto da sola", ha puntualizzato Mara, tra sorrisi e ironia.