Paolo Fox piange a I fatti vostri: "Ho subito un grave lutto"

"Ho subito un grave lutto". Paolo Fox, il re degli astrologi in tv, non trattiene né commozione né lacrime e il suo annuncio in diretta a I fatti vostri, su Rai 2, scuote i presenti e il pubblico a casa. L'esperto di stelle e segni a un certo punto della trasmissione non riesce della trasmissione non riesce più ad andare avanti, complice la voce incrinata e gli occhi lucidi.

Il momento critico arrivato quando Fox, seduto tra i due conduttori Anna Falchi e Flavio Montrucchio, deve illustrare il momento dell'Acquario, il suo segno zodiacale. "La settimana scorsa ultimo, in effetti ho provato sulla mia pelle questa settimana pesante: ho perso un affetto".

Quando Montrucchio cerca di consolarlo, sempre l'astrologo puntualizza: "Non sottovalutare questa cosa, perché gli amici cari che abbiamo a casa anche se hanno quattro zampe hanno un valore identico ad altri affetti". A questo punto è la Falchi a sostituirsi a Fox, costretto a interrompere la lettura dell'oroscopo. "E' venuta a mancare la gattina di Paolo, dopo 17 anni". Svelato l'arcano, dunque.

A quel punto prende la situazione in mano Montrucchio, che completa il quadro astrale leggendo le previsioni per il segno dei Pesci.

La vita di Fox è stata segnata fin da piccolo dal lutto e dall'amore per i felini. "Quasi tutti sono cresciuti con due genitori, ma per me non è stato così. Io sono cresciuto con un gatto. I miei sono scomparsi quando ero piccolo e inoltre sono figlio unico, non ho fratelli o sorelle. O cercavo famiglia o diventavo famiglia di me stesso, io ho scelto l'opzione B", aveva rivelato in una intervista, sottolineando come un ruolo di primo piano nei suoi affetti l'avesse avuto appunto un altro amico a quattro zampe: "Sul podio della mia vita c'è il mio gattone Harry, che non c'è più".