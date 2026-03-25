Cugini di Campagna, fuori la tunisina: liberata in diretta tv la casa di Ivano

Finalmente libera. La casa di Ivano Michetti è tornata al leader dei Cugini di Campagna. Il cantante aveva raccontato la vicenda negli scorsi mesi ospite de I Fatti Vostri: il suo appartamento a Roma era occupato da una donna tunisina di nome Samia che, nonostante un'offerta economica e diverse promesse, non aveva alcuna intenzione di andare via. Poi, durante la puntata in onda lunedì 23 marzo, la notizia in diretta: Samia ha lasciato l'abitazione che può tornare del legittimo proprietario.
L'inviato del programma di Rai 2, Fabio Lippolis, ha annunciato pubblicamente che l'appartamento di Michetti è stato liberato. Il giornalista ha assistito in prima persona al trasloco di Samia, che dovrà presentarsi alla polizia per riconsegnare le chiavi. Eppure la donna e i tre figli minorenni (di cui uno agli arresti domiciliari) avrebbero occupato un altro appartamento nello scantinato dello stesso condominio.
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Tutto ha avuto inizio nel 2022 quando Michetti ha affittato l’appartamento a Kawa, un inquilino iracheno. Tutto è filato liscio fino a quando Kawa è partito per le vacanze, lasciando la casa a un conoscente. Quando il chitarrista è rientrato dalle ferie, ha trovato nella dimora Samia. La donna, dopo aver cambiato serratura, si è stabilita nell’immobile. Michetti aveva fatto anche appello al Tribunale, che aveva ordinato a Samia di reintegrare Ivano Michetti e Kawa nell’immobile, lasciandolo libero. Peccato però che a distanza di un anno e mezzo da quanto stabilito dal Tribunale, nessuno abbia fatto rispettare la sentenza.