Cugini di Campagna, fuori la tunisina: liberata in diretta tv la casa di Ivano

Finalmente libera. La casa di Ivano Michetti è tornata al leader dei Cugini di Campagna. Il cantante aveva raccontato la vicenda negli scorsi mesi ospite de I Fatti Vostri: il suo appartamento a Roma era occupato da una donna tunisina di nome Samia che, nonostante un'offerta economica e diverse promesse, non aveva alcuna intenzione di andare via. Poi, durante la puntata in onda lunedì 23 marzo, la notizia in diretta: Samia ha lasciato l'abitazione che può tornare del legittimo proprietario.

L'inviato del programma di Rai 2, Fabio Lippolis, ha annunciato pubblicamente che l'appartamento di Michetti è stato liberato. Il giornalista ha assistito in prima persona al trasloco di Samia, che dovrà presentarsi alla polizia per riconsegnare le chiavi. Eppure la donna e i tre figli minorenni (di cui uno agli arresti domiciliari) avrebbero occupato un altro appartamento nello scantinato dello stesso condominio.