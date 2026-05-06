L'Aria Che Tira, battibecco Parenzo-Crespi: "Silenzioso", "La tua risposta? Tienitela"

"Su questo impasse di Hormuz mi pare che il governo sia molto silenzioso". David Parenzo introduce così il tema al centro della puntata di mercoledì 6 maggio de L'Aria Che Tira: la portacontainer francese colpita. A prendere la parola Luigi Crespi. Per lo spin doctor, nonché sondaggista, "Il governo, coi suoi rappresentanti, ha detto tutto quello che doveva dire". "La politica estera crea imbarazzo al governo?", insiste ancora il conduttore di La7 con Crespi che si spazientisce "Perché mi fai delle domande e ti dai delle risposte? Se è la tua risposta tienitela. Non sono d'accordo con te".

L'aria che tira, Angelo Bonelli perde la testa: "Disgustoso! Sono inc***, si vergogni" Vietato parlare di Flotilla e dei presunti legami con Hamas, altrimenti Angelo Bonelli perde la testa. Ospite a L'ar...

Da qui l'intervento - non richiesto - di Claudia Fusani:" Ti stava spiegando la domanda". "No, no - prosegue Crespi -, so benissimo che lui la pensa come te. Per me il problema non è il governo. Il problema è che continuiamo a considerare Trump un deficiente e su questo ti invito a riflettere. Sono convinto che dietro ci sia una strategia. Ha in testa una visione del mondo che non è quella che abbiamo noi, che non è quella dell'Europa".

L'aria che tira, Pietro Senaldi contro Daniela Preziosi: "Perché Beatrice Venezi è stata bullizzata" "È una vittoria politica che poco ha di artistico": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha ...