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Milo Infante, altra bordata alla Rai: "Perché ho rifiutato tutti quei soldi"

venerdì 3 luglio 2026
Milo Infante, altra bordata alla Rai: "Perché ho rifiutato tutti quei soldi"

1' di lettura

Milo Infante a Mediaset. L'approdo dell'ex conduttore di Ore 14 al Biscione non è più una novità visto il recente annuncio. Motivo per cui anche il nome di Salvo Sottile, apparso nei palinsesti, alla conduzione del suo ex programma non stupisce. I motivi però non sono mai stati chiarissimi. Di certo - ha tenuto a precisare Infante in un retroscena del giornalista Roberto Alessi sulle pagine del settimanale Gente - non è una questione di soldi. 

"Caro Roberto, come giustamente dici, il contenzioso con la Rai non è di natura economica, ma di natura contenutistica e di ruolo manageriale… La riprova è che quando mi hanno offerto un contratto da esterno, molto ben retribuito, ho cortesemente rifiutato".

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A Mediaset Infante "sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset". Ecco allora che il 14 settembre, nel pomeriggio di Rai 2, ci sarà l’esordio di Salvo Sottile a Ore 14, format lasciato orfano da Infante, che avrà ancora uno spinoff in prime time (‘Ore 14 sera’) il giovedì, dal 24 settembre. 

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