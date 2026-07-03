Novak Djokovic da urlo, il tuffo immaginifico: come chiude il set

Novak Djokovic non smette mai di stupire. Alla veneranda età di 39 anni, il fuoriclasse serbo continua a essere uno dei migliori tennisti del circuito maschile, con un repertorio di colpi che nessun'altro - Sinner e Alcaraz compresi - può vantare. L'ultima prodezza di Nole arriva da Wimbledon, e in particolare dal campo centrale dell'All England Club dove Djokovic sta sfidando il francese Arthur Rinderknech per l'accesso agli ottavi di finale. Per chiudere il primo set, vinto 7-5, Novak ha tirato fuori una clamorosa volée in tuffo che ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico, compreso il figlio Stefan, presente sugli spalti.

Djokovic era stato avanti un break sul 3-2, ma aveva perso subito a sua volta il servizio. Poi sul 5-5 ha piazzato il break decisivo, andando a servire sul 6-5. Il primo punto del game è stato quello che ha fatto esplodere Centrale: Rinderknech ha prima chiamato a rete Nole con una palla corta, poi ha provato a passarlo, ma il serbo si è allungato in acrobazia piazzando la volée vincente in tuffo.