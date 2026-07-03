Novak Djokovic da urlo, il tuffo immaginifico: come chiude il set

Novak Djokovic non smette mai di stupire. Alla veneranda età di 39 anni, il fuoriclasse serbo continua a essere uno dei migliori tennisti del circuito maschile, con un repertorio di colpi che nessun'altro - Sinner e Alcaraz compresi - può vantare. L'ultima prodezza di Nole arriva da Wimbledon, e in particolare dal campo centrale dell'All England Club dove Djokovic sta sfidando il francese Arthur Rinderknech per l'accesso agli ottavi di finale. Per chiudere il primo set, vinto 7-5, Novak ha tirato fuori una clamorosa volée in tuffo che ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico, compreso il figlio Stefan, presente sugli spalti.
Djokovic era stato avanti un break sul 3-2, ma aveva perso subito a sua volta il servizio. Poi sul 5-5 ha piazzato il break decisivo, andando a servire sul 6-5. Il primo punto del game è stato quello che ha fatto esplodere Centrale: Rinderknech ha prima chiamato a rete Nole con una palla corta, poi ha provato a passarlo, ma il serbo si è allungato in acrobazia piazzando la volée vincente in tuffo.
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Il 24 volte campione Slam, dopo la prodezza, si è rialzato e ha fatto un inchino al pubblico, prendendosi, appunto, gli applausi di tutti i presenti, di Stefan, della figlia Tara e della moglie Jelena. Djokovic, che ha già vinto sette volte Wimbledon - solo Federer ha saputo fare meglio con otto -, è ancora una volta tra i principali favoriti alla vittoria finale. I bookmakers infatti mettono il serbo dietro solamente a Jannik Sinner.
Vintage Djokovic.— Star Sports (@StarSportsIndia) July 3, 2026
Novak Djokovic unleashes a clinical winner before celebrating in trademark fashion, firing up Centre Court at a crucial stage of the opening set.#Wimbledon 2026 | LIVE NOW on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/dNC7WAidYH