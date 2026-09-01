Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Antonino Monteleone, la lezione a Sigfrido Ranucci: "Se la regia mi inquadra, lo vorrei dire chiaramente..."

martedì 1 settembre 2026
Antonino Monteleone, la lezione a Sigfrido Ranucci: "Se la regia mi inquadra, lo vorrei dire chiaramente..."

2' di lettura

Antonino Monteleone risponde per le rime a Sigfrido Ranucci. Accade durante la puntata di lunedì 31 agosto di Filorosso. Qui i conduttori di Rai 3 mandano in onda le domande dell'inviato che ha intercettato Ranucci dopo uno dei suoi tanti spettacoli. "Ci sono i signori della Rai che vengono qua per delegittimarmi", spiega subito il giornalista a una signora in tono polemico. "No, per farti delle domande Sigfrido", lo corregge l'inviato di Monteleone. 

Ranucci, la replica di Piervincenzi: "Io mediocre? Mi ha mandato in Congo..."

Sigfrido Ranucci attacca i nuovi conduttori di Report? Non si è fatta attendere la risposta dei diretti interessa...

"Se dopo uno spettacolo di due ore ci sono queste domande... Non ce la faranno mai a essere come Report", insiste Ranucci mentre l'inviato ci riprova: "Sigfrido, non ho capito... Hai citato Lavitola nel tuo spettacolo". "Se non hai capito il pezzo fino adesso non è problema mio, fattelo spiegare dal tuo Capostruttura Malara e da Antonino Monteleone", attacca il giornalista che prosegue: "Ma perché non vai a chiedere a Monteleone perché è stato condannato per diffamazione?". "Sigfrido, però fammela fare la domanda, non è che hai risposto... La libertà di stampa vale per tutti però", commenta l'inviato mentre Ranucci fugge a bordo di un'auto. 

Sigfrido Ranucci, la spara grossa: "Imprenditori pronti a finanziare con centinaia di migliaia di euro"

"Non permetteremo la distruzione di Report. È significativo che i conduttori imposti dall'azienda siano ...

Rientrati in studio, però, il caso non finisce così. "Voglio dire una cosa molto rapidamente - prende la parola Monteleone - Sigfrido Ranucci è stato invitato da quando Valter Lavitola è stato perquisito per essere stato indicato dalla DDA di Roma come presunto mandante dell'attentato ai suoi danni. Poi ha confessato una parte di responsabilità ed è sempre stato invitato a dire la sua e ha deciso di rifiutare. Ma caro Sigfrido, io sono stato condannato con una sentenza non definitiva per diffamazione e un giorno sono in attesa di capire se effettivamente - se la regia mi inquadra, lo vorrei dire in maniera molto chiara - sono stato condannato in primo grado per diffamazione e cercherò di capire dalla magistratura dove ho sbagliato e farò tesoro di quelle indicazioni. Nel frattempo, se dovessi essere mai condannato con sentenza definitiva per tentata estorsione e altri gravi reati, magari torneremo a essere amici"

tag
filorosso
antonino monteleone
report
sigfrido ranucci

Sul piede di guerra L'ex santorina Innocenzi guida la rivolta anti-Rai

Dopo la sostituzione Sigfrido Ranucci, la spara grossa: "Imprenditori pronti a finanziare con centinaia di migliaia di euro"

Botta e risposta Ranucci, la replica di Piervincenzi: "Io mediocre? Mi ha mandato in Congo..."

ti potrebbero interessare

Mediaset, "Marta è morta": il tragico annuncio di Brindisi a Zona Bianca

Mediaset, "Marta è morta": il tragico annuncio di Brindisi a Zona Bianca

Report, la redazione si ammutina: "Stato di agitazione, pronti allo sciopero"

Report, la redazione si ammutina: "Stato di agitazione, pronti allo sciopero"

Redazione
"Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai". La risposta di viale Mazzini

"Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai". La risposta di viale Mazzini

L'Aria Che Tira, scoppia la lite tra Ziello e Silenzi: "Inutile che rida", "Rido di ciò che dice"

L'Aria Che Tira, scoppia la lite tra Ziello e Silenzi: "Inutile che rida", "Rido di ciò che dice"