Antonino Monteleone, la lezione a Sigfrido Ranucci: "Se la regia mi inquadra, lo vorrei dire chiaramente..."

"Se dopo uno spettacolo di due ore ci sono queste domande... Non ce la faranno mai a essere come Report", insiste Ranucci mentre l'inviato ci riprova: "Sigfrido, non ho capito... Hai citato Lavitola nel tuo spettacolo". "Se non hai capito il pezzo fino adesso non è problema mio, fattelo spiegare dal tuo Capostruttura Malara e da Antonino Monteleone", attacca il giornalista che prosegue: "Ma perché non vai a chiedere a Monteleone perché è stato condannato per diffamazione?". "Sigfrido, però fammela fare la domanda, non è che hai risposto... La libertà di stampa vale per tutti però ", commenta l'inviato mentre Ranucci fugge a bordo di un'auto.

Rientrati in studio, però, il caso non finisce così. "Voglio dire una cosa molto rapidamente - prende la parola Monteleone - Sigfrido Ranucci è stato invitato da quando Valter Lavitola è stato perquisito per essere stato indicato dalla DDA di Roma come presunto mandante dell'attentato ai suoi danni. Poi ha confessato una parte di responsabilità ed è sempre stato invitato a dire la sua e ha deciso di rifiutare. Ma caro Sigfrido, io sono stato condannato con una sentenza non definitiva per diffamazione e un giorno sono in attesa di capire se effettivamente - se la regia mi inquadra, lo vorrei dire in maniera molto chiara - sono stato condannato in primo grado per diffamazione e cercherò di capire dalla magistratura dove ho sbagliato e farò tesoro di quelle indicazioni. Nel frattempo, se dovessi essere mai condannato con sentenza definitiva per tentata estorsione e altri gravi reati, magari torneremo a essere amici".