Antonino Monteleone, la lezione a Sigfrido Ranucci: "Se la regia mi inquadra, lo vorrei dire chiaramente..."

Antonino Monteleone risponde per le rime a Sigfrido Ranucci. Accade durante la puntata di lunedì 31 agosto di Filorosso. Qui i conduttori di Rai 3 mandano in onda le domande dell'inviato che ha intercettato Ranucci dopo uno dei suoi tanti spettacoli. "Ci sono i signori della Rai che vengono qua per delegittimarmi", spiega subito il giornalista a una signora in tono polemico. "No, per farti delle domande Sigfrido", lo corregge l'inviato di Monteleone.
Ranucci, la replica di Piervincenzi: "Io mediocre? Mi ha mandato in Congo..."Sigfrido Ranucci attacca i nuovi conduttori di Report? Non si è fatta attendere la risposta dei diretti interessa...
"Se dopo uno spettacolo di due ore ci sono queste domande... Non ce la faranno mai a essere come Report", insiste Ranucci mentre l'inviato ci riprova: "Sigfrido, non ho capito... Hai citato Lavitola nel tuo spettacolo". "Se non hai capito il pezzo fino adesso non è problema mio, fattelo spiegare dal tuo Capostruttura Malara e da Antonino Monteleone", attacca il giornalista che prosegue: "Ma perché non vai a chiedere a Monteleone perché è stato condannato per diffamazione?". "Sigfrido, però fammela fare la domanda, non è che hai risposto... La libertà di stampa vale per tutti però", commenta l'inviato mentre Ranucci fugge a bordo di un'auto.
Sigfrido Ranucci, la spara grossa: "Imprenditori pronti a finanziare con centinaia di migliaia di euro""Non permetteremo la distruzione di Report. È significativo che i conduttori imposti dall'azienda siano ...
Rientrati in studio, però, il caso non finisce così. "Voglio dire una cosa molto rapidamente - prende la parola Monteleone - Sigfrido Ranucci è stato invitato da quando Valter Lavitola è stato perquisito per essere stato indicato dalla DDA di Roma come presunto mandante dell'attentato ai suoi danni. Poi ha confessato una parte di responsabilità ed è sempre stato invitato a dire la sua e ha deciso di rifiutare. Ma caro Sigfrido, io sono stato condannato con una sentenza non definitiva per diffamazione e un giorno sono in attesa di capire se effettivamente - se la regia mi inquadra, lo vorrei dire in maniera molto chiara - sono stato condannato in primo grado per diffamazione e cercherò di capire dalla magistratura dove ho sbagliato e farò tesoro di quelle indicazioni. Nel frattempo, se dovessi essere mai condannato con sentenza definitiva per tentata estorsione e altri gravi reati, magari torneremo a essere amici".
Ranucci evita di parlare del suo caso e tira in ballo la condanna di Monteleone. Ma Monteleone, con garbo e ironia, lo gela: “Per ora la condanna per diffamazione non è definitiva. Se un giorno arriveranno quelle definitive per tentata estorsione e altro, torneremo amici.… pic.twitter.com/t0hEPmcd88— Davide Scifo (@strange_days_82) September 1, 2026