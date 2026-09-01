Report, il ricatto dei fedelissimi di Ranucci: "Prima lascino, poi trattiamo..."

"La nostra posizione è che i due conduttori indicati dall'azienda vengano ritirati o si ritirino, auspichiamo che lo facciano loro e capiscano che non c'è l'appoggio dei giornalisti interni ed esterni". A parlare con l'Adnkronos è Bernardo Iovene, storico inviato di 'Report', appena uscito dall'incontro con il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini. Oggi Corsini ha incontrato lui e Giulio Valesini, dopo che entrambi avevano rifiutato l'incarico di capi autori per la prossima stagione di 'Report', in seguito all'indicazione di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi come conduttori.

"Abbiamo fatto due incontri separati -spiega Iovene- perché Valesini rappresenta i giornalisti interni e io gli inviati esterni". Corsini, nel racconto di Iovene, è parso ascoltare le loro istanze. "Durante l'incontro ho visto diciamo perlomeno un ascolto che fino adesso non c'era stato - dice Iovene - Sono le nostre posizioni chiaramente, il direttore stava cercando di capire se erano posizioni intransigenti oppure se c'era un minimo di apertura. Gli abbiamo annunciato che alla riunione di domani la nostra posizione rimane quella di prima: ritirare le due nomine e poi trattiamo, e siamo disponibili insomma a venirci incontro". Iovene non ha idea se la loro richiesta di un passo indietro sia nelle intenzioni dei nuovi conduttori designati, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi: "Non ne sappiamo nulla, nessuno li ha sentiti e nessuno ci ha riportato nulla sulla loro posizione", spiega l'inviato di 'Report'.