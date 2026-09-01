Iva Zanicchi spiana Samira Lui: "Sarai pure bella, ma non ti azzardare"

Da tempo si rincorrono le voci sull'imminente ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto, lo storico format Mediaset condotto da Iva Zanicchi. Ma il remake, secondo quanto trapela, non sarebbe affidato dal Biscione all'aquila di Ligonchio. In pole per la conduzione, infatti, ci sarebbe Samira Lui, lanciatissima spalla di Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna, programma che ha fatto il botto in termine di share. Bene, il punto è che la Zanicchi ha detto chiaro e tondo che non condividerebbe la scelta.

La storica conduttrice - 13 stagioni del format in archivio - non vorrebbe farsi da parte senza dire la sua. Intervistata da Nuovo Tv, Iva Zanicchi ha rivendicato il legame speciale con quello che considera una sua creatura televisiva. "Se dovessero decidere di mandare di nuovo in onda il gioco - premette l’Aquila di Ligonchio - devono interpellare me. Perché senza Iva Zanicchi quel programma non avrebbe senso".