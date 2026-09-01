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Iva Zanicchi spiana Samira Lui: "Sarai pure bella, ma non ti azzardare"

martedì 1 settembre 2026
Iva Zanicchi spiana Samira Lui: "Sarai pure bella, ma non ti azzardare"

2' di lettura

Da tempo si rincorrono le voci sull'imminente ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto, lo storico format Mediaset condotto da Iva Zanicchi. Ma il remake, secondo quanto trapela, non sarebbe affidato dal Biscione all'aquila di Ligonchio. In pole per la conduzione, infatti, ci sarebbe Samira Lui, lanciatissima spalla di Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna, programma che ha fatto il botto in termine di share. Bene, il punto è che la Zanicchi ha detto chiaro e tondo che non condividerebbe la scelta.

La storica conduttrice - 13 stagioni del format in archivio - non vorrebbe farsi da parte senza dire la sua. Intervistata da Nuovo Tv, Iva Zanicchi ha rivendicato il legame speciale con quello che considera una sua creatura televisiva. "Se dovessero decidere di mandare di nuovo in onda il gioco - premette l’Aquila di Ligonchio - devono interpellare me. Perché senza Iva Zanicchi quel programma non avrebbe senso".

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Poi la provocazione. E nel mirino ci finisce proprio lei, Samira Lui, senza troppi infingimenti: "Cara Samira, sarai anche bellissima e bravissima, ma non ti permettere di scipparmi Ok, il prezzo è giusto!". Parole che marcano una netta virata rispetto a quanto detto dalla Zanicchi a dicembre 2025. A quel tempo, intervistata da Oggi, la mitica Iva aveva accolto con entusiasmo l'ipotesi di un passaggio di testimone: "È bellissima, giovane, spigliata - disse riferendosi proprio a Samira - io poi ho un debole per chi piace istantaneamente alla gente, vuol dire che la ragazza è bella anche dentro. Sono sicura che me lo tratterebbe bene, il programma, ma se lei sarà la mamma, io posso fare la nonna!". Tant'è, la Zanicchi ribadisce anche a Nuovo Tv che sarebbe pronta a "condividere" la sua creatura: "Magari lo potrei condurre per un paio di mesi e poi lasciare il posto ad altri", conclude l'aquila di Ligonchio.

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