Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Iva Zanicchi confessa le corna: "Mi sono sentita una tro***"

giovedì 17 settembre 2026
Iva Zanicchi confessa le corna: "Mi sono sentita una tro***"

1' di lettura

Corna, tradimento. Una confessione piovuta da Iva Zanicchi ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il programma del pomeriggio in onda su Rai 1, nella puntata di giovedì 17 settembre. La cantante ha rievocato un episodio tormentato della sua vita sentimentale, si torna ai primi tempi del matrimonio, il tutto avvenne durante una tournée nell’allora Unione Sovietica.

A farle perdere la testa fu il suo traduttore, un giovane che, come ricorda, era "alto, biondo, con gli occhi azzurri, prestante, bellissimo. Era scoppiata una specie di passione, lo devo dire. Era la prima volta che mi succedeva da quando ero sposata". Tra i ricordi, una passeggiata lungo la Neva a bordo di una troika, occasione per una battuta irresistibile: "Mi sono sentita un po’ troika anche io". Poi il bacio, il più lungo della sua vita, e l’invito al ragazzo: "Io salgo in camera, tu raggiungimi tra cinque minuti".

Franco Simone contro Iva Zanicchi: "Mi ha tradito, non mi chiamano più in tv per colpa sua"

Franco Simone torna a parlare e racconta la sua versione sul mancato coinvolgimento in diversi progetti televisivi e mus...

A quel punto Katia Ricciarelli, parimenti ospite in studio, è intervenuta divertita: "Ma che troika, ragazzi!". Il finale, però, riservò una sorpresa: rientrata in albergo, Zanicchi trovò il marito, arrivato in anticipo.

Iva Zanicchi spiana Samira Lui: "Sarai pure bella, ma non ti azzardare"

Da tempo si rincorrono le voci sull'imminente ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto, lo storico format Medi...
tag
iva zanicchi
katia ricciarelli
caterina balivo
la volta buona
rai 1

La volta buona, Raffaella Fico e la corna: cosa mostra dalla Balivo, cala il gelo

Balo o Izzo? Raffaella Fico piccante, "come ho scoperto le corna"

A La volta buona "Ilary Blasi si sposa qui? E che me ne frega?": gelo su Rai 1

ti potrebbero interessare

È Sempre Cartabianca, malore in studio: Cinzia Leone spaventa Berlinguer

È Sempre Cartabianca, malore in studio: Cinzia Leone spaventa Berlinguer

Redazione
Autunno 2026, tra musica, sport e divertimento, con LADY-J, Millennium 90/2000, Casa Costez, Rubrasonic

Autunno 2026, tra musica, sport e divertimento, con LADY-J, Millennium 90/2000, Casa Costez, Rubrasonic

Vip, gente comune, nozze al buio: ormai ci si sposa soltanto in tv

Vip, gente comune, nozze al buio: ormai ci si sposa soltanto in tv

Alessandra Menzani
Il Pd, Elon Musk, l'onda nera e tanto pop-corn

Il Pd, Elon Musk, l'onda nera e tanto pop-corn

Claudio Brigliadori