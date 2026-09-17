Iva Zanicchi confessa le corna: "Mi sono sentita una tro***"

Corna, tradimento. Una confessione piovuta da Iva Zanicchi ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il programma del pomeriggio in onda su Rai 1, nella puntata di giovedì 17 settembre. La cantante ha rievocato un episodio tormentato della sua vita sentimentale, si torna ai primi tempi del matrimonio, il tutto avvenne durante una tournée nell’allora Unione Sovietica.

A farle perdere la testa fu il suo traduttore, un giovane che, come ricorda, era "alto, biondo, con gli occhi azzurri, prestante, bellissimo. Era scoppiata una specie di passione, lo devo dire. Era la prima volta che mi succedeva da quando ero sposata". Tra i ricordi, una passeggiata lungo la Neva a bordo di una troika, occasione per una battuta irresistibile: "Mi sono sentita un po’ troika anche io". Poi il bacio, il più lungo della sua vita, e l’invito al ragazzo: "Io salgo in camera, tu raggiungimi tra cinque minuti".