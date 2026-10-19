Fuori dal coro, due marocchini brutalizzano un cieco a calci e pugni sul tram

Immigrati irregolari e insicurezza, il tema è sempre caldo e sempre dibattuto a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica alle 21.30 su Rete 4. Federica Altamura, inviata del programma, raccoglie una serie di servizi in cui vengono mostrati episodi di violenza per strada, sui mezzi pubblici, nei bar. Per prima viene raccontata la vicenda di Stephanie, studentessa aggredita da un irregolare su un treno regionale in Lombardia.

Le stazioni – racconta Altamura - sono diventate una trincea, un'anziana di 82 anni assaltata in una stazione della metropolitana milanese da un marocchino che l'afferra per il collo, la spinge contro il muro e poi a terra per strapparle la collana. Racconta una passeggera: “Ho visto un uomo ubriaco che minacciava la controllatrice dei biglietti”. Poi si passa ad Esther, titolare di un bar alla stazione di Ostia, a Roma, aggredita ripetutamente come racconta lei stessa: “È successo tutto sabato pomeriggio alle 2, appena ho girato la chiave per chiudere il bar mi sono trovata lui che sbatteva con una bottiglia contro il vetro e mi insultava, mi diceva parolacce e mi minacciava di morte. Mi diceva: ‘Ti ammazzo’. È stato preso lunedì mattina, perché dormiva qua fuori come se niente fosse. Lunedì sera era già libero. Così non si può vivere, io non posso aspettare ogni volta che uno mi aggredisce, che mi faccia qualcosa. Io stavolta mi difendo”.

Stephanie, studentessa aggredita da un immigrato irregolare su un treno regionale in #Lombardia. Il servizio completo di Federica Altamura a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity https://t.co/vn6Uauvxgp — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 18, 2026

Dieci mesi prima, sempre la donna era stata aggredita da un altro uomo armato di accetta. Come se non bastasse, ecco un altro episodio su un tram dove un ipovedente viene preso a calci e pugni da due uomini, due cittadini marocchini che lo rapinano prima di scaraventarlo fuori dal mezzo. Testimoni e spesso vittime di queste aggressioni brutali sono anche gli autisti dei mezzi pubblici, uno di questi commenta spaventato: “Abbiamo paura di non poter tornare a casa, perché non sai mai alla fine chi hai a bordo. Molte persone partono da zero, violenza totale nel giro di qualche secondo, molte sono anche armate”.