Fuori dal Coro, il delirio dell'immigrato: "Voglio diventare il presidente del mondo. Lo spacciatore deve spacciare"

"Voglio diventare presidente del mondo. Puoi fare in modo di diventare paradiso? Sì, io ho poco tempo, io ti dico il mondo. Io voglio diventare presidente del mondo”. Ecco il delirio di un immigrato a Trento, raccontato nel servizio di Andrea Grattarola a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica alle 21.30 su Rete 4.

Il giornalista, che intercetta il ragazzo nella città trentina, non può credere alle parole che sente: “Dopo, quando io diventerò presidente, non ci saranno carabinieri, non ci saranno poliziotti. No poliziotti, no carabinieri”. Grattarola, sarcasticamente, commenta: “Tagliamo via tutto. Così si può spacciare tranquillamente”. L’extra-comunitario, però, la prende seriamente: “Perché lo spacciatore deve spacciare per avere soldi per mangiare”. Il giornalista, però, giustamente obietta: “E però lo spacciatore, dico, anziché andare a spacciare, non può andare a lavorare?”.

Il ragazzo lamenta mancanza di opportunità: “Perché non tutte le persone possono lavorare. Quando io diventare presidente del mondo – e ritorna a delirare - io ti lascio la cocaina, anche la marijuana”. Poi, come se non fosse realmente consapevole di ciò che stesse dicendo, comincia a cantare in inglese: “"I feel die for the world. I say I feel die for the world. I have for the world. For the feeling, I feel for the world. Fearless, you must die for the world". Grattarola resta sbigottito e divertito: “Bravo, amico mio, bravo. Vabbè, le vogliamo fare tutte”. C’è, comunque, poco da scherzare perché i carabinieri hanno da poco concluso in città un’indagine sul traffico internazionale di cocaina e migranti. Al termine dell’operazione “Aquila Nera”, 20 persone sono state raggiunte da misure cautelari. Gli investigatori hanno ricostruito l'attività di tre gruppi criminali composti prevalentemente da cittadini sudamericani, coinvolti nel traffico di cocaina destinata al Nord Italia. Sequestrati 82 chilogrammi di cocaina e documentate oltre 1.300 cessioni di droga. Durante i controlli, poi, sono stati sequestrati 200 grammi di hashish nascosti nelle aiuole di piazza Dante e del parco Santa Chiara. Due ragazzi, uno minorenne, sono stati denunciati per spaccio. Un cittadino tunisino irregolare, con precedenti, è stato trasferito al CPR di Gradisca d'Isonzo.