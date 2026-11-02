La volta buona, corna e imbarazzo: Edoardo Vianello contro Wilma Goich, "non vedeva l'ora"

Edoardo Vianello, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha smentito Wilma Goich a proposito delle sue ultime dichiarazioni sulla separazione. In particolare, ha contestato alcuni episodi raccontati dall'ex moglie, dalla vicenda del tavolino (che secondo la Goich l'ex marito le avrebbe prima prestato e poi chiesto indietro) al presunto cambio della serratura di casa. "Non ricordo la storia del tavolino, quando lei ha cambiato casa era già arredata", ha precisato il cantautore. Poi sulla serratura che, secondo la Goich, sarebbe stata sostituita dopo la separazione, ha sottolineato: "In quell'appartamento c'è ancora la stessa serratura di 50 anni fa".

A Vianello non sarebbe andata giù nemmeno la ricostruzione relativa all'uscita dalla casa coniugale e alla figlia Susanna, sette anni al momento della separazione: "Sono uscite di casa insieme - ha raccontato -. Wilma non vedeva l'ora di andare via perché aveva una storia d'amore". A quel punto la conduttrice gli ha fatto notare che, secondo la versione della cantante, sarebbe stato lui ad avere una nuova relazione. E lui ha replicato: "Ma chi l'ha detto. Ha dei ricordi precisi su cose che non esistono".