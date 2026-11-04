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Meloni, la troupe di PiazzaPulita provoca? Lei li smonta in tempo record: "Vedo che ve ne frega molto"

mercoledì 4 novembre 2026
Meloni, la troupe di PiazzaPulita provoca? Lei li smonta in tempo record: "Vedo che ve ne frega molto"

1' di lettura

In occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alle celebrazioni tenutesi all'Altare della Patria, a Roma. Giunta sul posto, la premier è stata immediatamente assalita da un giornalista di Piazzapulita che, dimostrando un totale disinteresse nei confronti della ricorrenza nazionale, ha chiesto un parere sui risultati delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Una domanda lecita, certo. Posta però nel momento e nel luogo sbagliato, come fatto notare dalla stessa Meloni.

"Presidente, un commento sulle Midterm ce lo fa? Presidente, un commento a caldo...". "Vedo che vi interessa molto la festa della Repubblica italiana...", la risposta della presidente del Consiglio. "Certo, l'abbiamo seguita, ma ci interessa anche cosa succede in America - insiste il giornalista di Formigli -. Non conviene più essere i trumpiani?". Meloni, infastidita, taglia corto: "Di America ne parliamo in un altro momento, adesso è la festa delle Forze Armate. Buon lavoro".

In occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all'Altare della Patria dove ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Alla cerimonia, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno partecipato il ministro della Difesa Guido Crosetto, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. 

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