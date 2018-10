Tra poche ore, lunedì sera su Rai 3, la puntata di Report sulla Juventus. Una puntata attesissima: sotto la lente del programma di Sigfrido Ranucci ci finisce il mondo dei dirigenti bianconeri, tra ultrà e 'ndrangheta. Si parla del sistema di bagarinaggio e dei presunti legami con la criminalità organizzata, un giro che vale milioni di euro.

Al centro della puntata anche il misterioso suicidio di Raffaele Bucci, "ex ultrà accusato di riciclaggio, assunto come elemento di contatto tra dirigenza, forze dell’ordine e gruppi della tifoseria i cui leader fanno capo alla criminalità organizzata", spiega Ranucci. E Report ha diffuso un'anticipazione della puntata, un'intercettazione di Alessandro D'Angelo, dirigente bianconero. Il quale, parlando del suicidio di Bucci, afferma: "Il capo ultrà si è suicidato per paura che gli ammazzassero il figlio".

E ancora, a Report si parlerà anche dei legami con Luca Parnasi, l’uomo che voleva costruire lo stadio della Roma. Un sistema che il costruttore avrebbe alimentato, secondo le accuse, con tentativi di corruzione e finanziamenti a fondazioni riferibili a Lega e Pd.