Milan, Repubblica su Silvio Berlusconi: "Perché dopo il suo addio è iniziato il delirio"

Il Milan all'inferno. Nel baratro. Una squadra allo sbando totale. Un calvario che dura da anni e che oggi, dopo il disastro in casa contro la Fiorentina con tanto di contestazione della curva, ha toccato il punto più basso. Talmente basso che addirittura Repubblica è costretta ad ammettere che con Silvio Berlusconi era un'altra cosa. La confessione piove in un articolo a firma di Maurizio Crosetti, dove si legge: "Poteva non piacere, Berlusconi, ma da quando ha lasciato i rossoneri è cominciato il delirio, denari buttati e progetti mai nati. Un' apocalisse". E ancora: "Il malmenato Giampaolo è solo l' ultima delle scelte sbagliate, fino alla prossima. San Siro ulula contro i nuovi proprietari e l' allenatore che doveva essere il teorico del mondo nuovo: lo fa a pezzi proprio Montella, altro milanista incenerito dal Milan". Parole che, per Berlusconi, saranno una piccola-grande soddisfazione.