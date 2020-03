Napoli, De Laurentiis costretto a piegarsi: slitta ancora la ripresa degli allenamenti

23 marzo 2020 a

a

a

Sconfitta per Aurelio De Laurentiis, che avrebbe voluto riprendere gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno il prossimo 25 marzo. Impossibile, a causa dell'emergenza coronavirus. La società prima della data comunicherà il nuovo rinvio, spostando la ripresa degli allenamenti di almeno tre-quattro giorni più in là, ma è possibile un ulteriore rinvio. Il Napoli ha già rinviato due volte il ritorno in campo: gli azzurri avrebbero dovuto ritrovarsi a Castel Volturno il 18 marzo con una seduta prima spostata al 23 e poi al 25 su comunicazione del presidente. Quella data però sarà spostata nuovamente di almeno 3-4 giorni, se non una settimana o più in base allo sviluppo dell'emergenza sanitaria. Hanno avuto un peso, ovviamente, le parole di Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione italiana calciatori: "Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i tesserati non so cosa abbia in mente. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, non ha senso. Ed è pericoloso", aveva tagliato corto.