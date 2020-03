Atalanta, Marco Sportiello positivo al coronavirus: ad oggi, il primo caso nella squadra di Bergamo

25 marzo 2020 a

Il primo positivo al coronavirus nell'Atalanta: si tratta del portiere Marco Sportiello. L'annuncio arriva con una nota ufficiale del club bergamasco: "Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello - viene spiegato -. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020". Un solo positivo, ad ora, per la Dea, squadra di quella Bergamo falcidiata dal Covid-19. La stessa Atalanta protagonista del match di Champions League a San Siro con il Valencia finito sotto indagine, poiché potrebbe essere all'origine del focolaio che sta martoriando la città.

