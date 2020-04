Jean Todt sul patto Ferrari-Fia: "Maranello è stata sanzionata, ma non ha dato il permesso di parlarne"

09 aprile 2020 a

Mentre la Formula 1 è in balia dell’emergenza coronavirus e il mondiale 2020 è fortemente in discussione, Jean Todt ha rivelato alcuni dettagli sull’accordo tra Ferrari e Fia per il motore 2019. Patto che è stato accolto con delle riserve dagli altri team: in tanti hanno chiesto spiegazioni alla Federazione, che ha mantenuto il più totale riserbo a riguardo. “La Ferrari è stata sanzionata, ma non possiamo dare i dettagli delle misure che abbiamo preso”, ha dichiarato il presidente della Fia, che ha poi rivelato il perché: “Mi sarebbe piaciuto divulgare questo accordo, ma la Ferrari si è opposta. Ha esercitato questa clausola ed è un suo diritto. Ad ogni modo, abbiamo preso delle misure affinché non ci fosse più alcun dubbio sull’interpretazione del regolamento 2020”.

