Juventus, grana Higuain: "Non si muove dall'Argentina", paura del coronavirus

19 aprile 2020 a

a

a

Alla Juventus è scoppiata la grana Gonzalo Higuain proprio nei giorni in cui il mondo del calcio si interroga su come ripartire in sicurezza con gli allenamenti e poi con i campionati e le coppe. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante argentino è deciso a non rientrare in Italia per timore del coronavirus, nonostante l’intenzione dei club di concludere la stagione. Dietro la paura di Higuain potrebbe nascondersi anche la volontà di porre fine alla sua avventura in bianconero: il contratto scadrà non prima del 2021, ma allo stato attuale delle cose è difficile pensare che nella prossima stagione la Juve possa ancora puntare su di lui. Non è un segreto che la dirigenza bianconera si stia guardando attorno da tempo per un attaccante più giovane del Pipita: oltre al nome ricorrente di Icardi, sta iniziando a circolare anche quello di Milik. In ogni caso, però, l’argentino è atteso a Torino nei prossimi giorni, in vista della ripresa degli allenamenti.

"Ho il coronavirus, il campionato deve fermarsi. Brescia in B? Pazienza". Cellino, tsunami sulla Serie A

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.