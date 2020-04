Coronavirus, Ceferin e la fase 2 della Uefa: "Calcio solo in tv, meglio gli stadi vuoti che non giocare affatto"

20 aprile 2020 a

a

a

Il mondo si dovrà preparare a godere del calcio soltanto in tv, almeno per qualche tempo. Gli stadi vuoti saranno infatti una condizione imprescindibile per poter riprendere con i campionati e le coppe senza mettere a rischio la salute. Quest’ultima è la priorità assoluta della Uefa, la tutela è la via da percorrere per tornare a giocare. “Credo ci siano opzioni che ci possono permettere di ricominciare e portare a termine la stagione. Potremmo dover riprendere senza spettatori - ha dichiarato Aleksander Ceferin in un’intervista al Corriere della Sera - ma la cosa più importante è giocare le partite. In termi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità, anche se le partite saranno solo in tv”. Il numero uno della Uefa è del parere che “è meglio giocare senza spettatori che non farlo affatto. Non c’è una data limite per le finali di coppa, dipende tutto da quando ricominceremo a giocare”. In Italia gli allentamenti potrebbero riprendere dopo il 4 maggio: “Se le misure di sicurezza verranno rispettate e se le autorità daranno luce verde, gli allenamenti potrebbero riprendere. Per le gare servirà un ulteriore consenso”.

“Non voglio essere il becchino del calcio italiano”. Gravina da Fazio chiede chiarezza al governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.