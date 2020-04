Gennaro Gattuso resta a Napoli anche per il 2021: rinuncia alla clausola, ma occhio a De Laurentiis

27 aprile 2020 a

a

a

Gennaro Gattuso resterà al Napoli anche nella prossima stagione, fortemente determinato a portare avanti il lavoro al San Paolo dopo essere subentrato in corsa a Carlo Ancelotti. Ringhio ha impiegato diverse partite per risollevare le sorti di una squadra depressa e in crisi nera, ma ci è riuscito con un ottimo lavoro, prima che la serie A e tutto il mondo del calcio venissero bruscamente interrotti dal coronavirus. Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, Gattuso ha deciso di non utilizzare la clausola che gli avrebbe permesso di liberarsi a fine stagione: i matrimoni si fanno in due, e anche il presidente Aurelio De Laurentiis sembra convinto a continuare con Gattuso. Il numero 1 del Napoli potrà però avvalersi di una clausola che consente di sollevare l’allenatore dall’incarico entro l’8 giugno, pagando una penale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.