Miralem Pjanic, addio Juventus? Barcellona e Psg, perché è molto più di una possibilità

La voce scuote la Juventus e Torino: Miralem Pjanic non è incedibile e dopo quattro anni potrebbe lasciare il bianconero, destinazione Paris Saint Germain. Il punto è che con Maurizio Sarri, a differenza dei tempi con Allegri in panchina, il bosniaco non è più un intoccabile. E così dopo nove anni in Italia, il manager del giocatore, strebbe pensando a un clamoroso trasferimento a Parigi, dove Leonardo non vedrebbe l'ora di averlo in forze. Sono molti, comunque, i club che potrebbero bussare alla porta della Juve per Pjanic, compresa l'Inter, che potrebbe inserirlo in una trattativa per arrivare a Mauro ICardi. E ancora, il Barcellona, dove potrebbe finire in cambio di Arthur (trattativa che secondo il Corriere dello Sport sarebbe già in piedi). Infine, c'è da tenere conto che Pjanic, 30 anni, avrebbe voglia di provare un'ultima nuova avventura in carriera

