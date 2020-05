Milan, inizia la fase 2 ma mancano due 'big': Kessié bloccato in Africa, mentre Ibrahimovic...

07 maggio 2020 a

a

a

Le porte di Milanello si aprono per il primo gruppo di giocatori, che si è allenato individualmente agli ordini di Stefano Pioli e del suo staff. Presenti i fratelli Donnarumma, Gabbia, Hernandez, Bonaventura, Duarte, Biglia e Bennacer: con loro il Milan ha aperto la fase 2, quella del graduale ritorno alla normalità. A seguire toccherà a tutti gli altri: l’idea dei rossoneri è quella di allenarsi su tre campi con gruppi di massimo quattro giocatori, suddivisi tra mattino e pomeriggio. Al Milan mancano però all’appello due calciatori, e non sono proprio due qualsiasi. Uno è Zlatan Ibrahimovic, che durante il lockdown italiano si è allenato in Svezia con l’Hammarby, club del quale è in parte proprietario: l’attaccante è atteso a Milano tra venerdì e sabato e dovrà sottoporsi al periodo di quarantena obbligatorio per coloro che tornano dall’estero. Ancora assente anche Kessié, la cui situazione è piuttosto intricata: è ancora bloccato in Costa d’Avorio, da dove non è possibile rientrare a causa delle restrizioni locali sui voli.

"Fuori dallo spogliatoio, con l'assistente...": le rivelazioni che imbarazzano Nainggolan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.