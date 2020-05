Giorgio Chiellini, rivelazioni scottanti su Arturo Vidal: "L'alcol era il suo punto debole, certe volte..."

15 maggio 2020 a

Dopo gli affondi su Mario Balotelli e Felipe Melo, arrivano altre rivelazioni dall’autobiografia di Giorgio Chiellini. Stavolta riguardano l’ex compagno Arturo Vidal, che avrebbe avuto dei problemi con l’alcool durante la sua esperienza con la Juventus. “Il calciatore non è un diavolo né un santo, la distinzione da fare piuttosto è un’altra, ovvero tra quelli veri e quelli falsi. Uno come Vidal ogni tanto usciva - racconta Chiellini - e beveva più del dovuto, lo sanno tutti, si può dire che l’alcol era un po’ il suo punto debole. Mica ci mettiamo a discutere il campione, o la persona, per questo. Le debolezze fanno parte della natura umana”. Anche perché non impedivano a Vidal di eccellere in campo: “Il grande Arturo un paio di volte all’anno non si presentava all’allenamento, oppure arrivava che era ancora piuttosto allegro, diciamo così. Ma non ha mai battuto la fiacca, anzi, penso che a volte certi modi di essere diventino una forza”.

