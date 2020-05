Massimo Moratti, compleanno con dedica all'Inter per il presidente del Triplete

16 maggio 2020 a

Massimo Moratti nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno ha scritto bella lettera all'Inter, squadra per cui è stato presidedente e prima di lui il padre. Il ricordo ovviamente va al Triplete, nato dopo l'eliminazione dalla Champions nel 2009 per mano del Manchester United: "Se mi sono mai arrabbiato veramente? In qualche circostanza, devo ammetterlo, sì. E penso che l’arrabbiatura più grossa, quella in cui mi sono fatto sentire perché pensavo fosse doveroso e necessario, sia stata quella dopo l’eliminazione per mano del Manchester United nella Champions League del 2009. Si è sempre pronti ad accettare che non si vinca, ma avevo capito che era il momento di fare un salto, uno scatto". Ma i motivi per celebrare il 16 maggio sono tanti. Proprio in questa data infatti, 10 anni fa, l'Inter di Mourinho conquistava lo scudetto del Triplete che ha fatto entrare l'ex presidente nerazzurro nella leggenda.

Dopo vari ricordi e annedoti (il gol di Bojan annullato nella semifinale contro il Barcellona e la cena di addio del tecnico Mourinho) Moratti spiega il perché dell'amore eterno per l'Inter: "C’è una sola parola che può descrivere al meglio gli interisti: innamorati. Ne abbiamo tutte le qualità, i difetti e i pregi. Il nostro è un amore incondizionato per i colori nerazzurri. Sarà così per sempre".

