Figc, Serie A, B e C ripartono: tornei conclusi entro il 20 agosto. Stop ai dilettanti

20 maggio 2020 a

La federcalcio italiana vuole riprendere e portare a termine i campionati di Serie A, Serie B e Serie C. L'obiettivo del presidente federale Gravina è quello di concludere sul campo tutti i tornei e, per la massima serie, evitare di dover ricorrere ai playoff, solo in caso d'emergenza. La stagione 2019/2020 dovrebbe chiudersi ufficialmente il 31 agosto, ma i tornei dovranno essere conclusi entro il 20. Il tutto in attesa di una decisione definitiva da parte del Governo, che arriverà il 28 maggio, come annunciato dal ministro Spadafora. Ci sarà invece lo stop definitivo per i campionati dilettantistici, dalla Serie D in giù.

“Tutto bloccato fino al 14 giugno”. Malagò e la posizione del governo: per la serie A serve un piano B

Al momento il weekend buono per la ripartenza sarebbe quello del 20-21 giugno, ma non è da escludere una deroga per cominciare il 13, la data inizialmente indicata dalla Lega Serie A. Tutto, come sottolineato più volte dal ministero dello Sport, dipenderà dall'andamento della curva dei contagi da qui a 7-8 giorni, Nel frattempo si sta studiando anche quello per la ripresa del campionato.

