Morto Gigi Simoni nel giorno del 10° anniversario del Triplete: calcio italiano in lutto

22 maggio 2020 a

a

a

Calcio in lutto: a 81 anni è morto Gigi Simoni. Un simbolo del nostro pallone, un cuore interista che si spegne nel decimo anniversario del Triplete, una coincidenza che lascia senza fiato. Il 22 maggio 2010, infatti, l'Inter di Mourinho vinse tutto, una stagione pazzesca e irripetibile. Gigi Simoni alla guida dell'Inter di Ronaldo e di Moratti presidente, vinse la Coppa Uefa battendo 3-0 la Lazio in finale. Gigi Simoni era in gravi condizioni da circa un anno, dopo che era stato colpito da un ictus. Durante la sua lunga carriera anche tre promozioni in Serie A, una Coppa Anglo-italiana con la Cremonese e la vittoria della Panchina d'Oro nello stesso anno della Coppa Uefa.

Tra i primi commenti, proprio quello di Massimo Moratti: "Gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato", ha premesso riferendosi all'annosa vicenda Iuliano-Ronaldo e allo scudetto vinto dalla Juventus. E ancora: "Era un tecnico gentiluomo verso il quale - aggiunge l’ex presidente nerazzurro - , provavo grande stima e affetto. La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provocato un dolore immenso", ha concluso Moratti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.