Gigi Simoni, il ricordo del club nerazzurro: "Un signore, se n'è andato nel giorno più interista di tutti"

“Ci ha lasciati oggi, 22 maggio. Una data non casuale, la data più interista di tutte”. Così l’Inter nella nota in cui ricorda Gigi Simoni, scomparso all’età di 81 anni. “Di lui ricordiamo e ci mancherà tutto - prosegue il club nerazzurro - il suo essere signore, innanzitutto. Un modo di vivere, la vita e il calcio, mai sopra le righe. Anche il suo calcio era così: umile ma funzionale, capace di far fruttare al meglio ciò che aveva a disposizione”. Simoni ha incarnato “l’interismo più genuino” ed a lui è legato il ricordo di Ronaldo: “Sulla panchina nerazzurra arrivò nel 1997, assieme al Fenomeno. Un binomio, quello Simoni-Ronaldo, che resterà per sempre nel cuore di tutti. Un rapporto paterno, la benevolenza nei confronti di un calciatore speciale”. “Noi lo ricordiamo così - conclude l’Inter - coi suoi capelli bianchi, sulla nostra panchina, mentre con un sorriso si godeva le magie di Ronaldo, circondato dall’orgoglio e dall’affetto dei tifosi dell’Inter. Ciao Gigi, ci mancherai”.

Morto Gigi Simoni nel giorno dei 10 anni del Triplete. Moratti: "Gentiluomo a cui hanno sottratto uno scudetto"

