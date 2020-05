Liga, l'esempio del Valencia: coronavirus? Rinnovo gratis per tutti gli abbonamenti

27 maggio 2020 a

Il Valencia ha deciso di rinnovare gratuitamente gli abbonamenti per assistere alle gare allo stadio Mestalla nella prossima stagione. L''iniziativa è legata all'emergenza coronavirus e viene incontro a quei tifosi che quest'anno, pur avendo pagato l'abbonamento, non hanno potuto vedere che una parte delle partite casalinghe della loro squadra del cuore.

Il club spagnolo la ha comunicato tramite una nota ufficiale: "In un contesto difficile per tutti, il Valencia vuole contribuire a mantenere, più che mai, un forte legame di passione e fiducia tra il club e i suoi tifosi. In un modo speciale per i suoi 40.000 abbonati. La notevole riduzione del reddito e, soprattutto, l'incertezza dovuta all'evoluzione del calcio nei prossimi mesi (è impossibile sapere quando e come potremo incontrarci di nuovo a Mestalla) rendono più importante l'unione con i tifosi più fedeli. Vogliamo aiutarli affinché questo legame di sentimento sia più forte che mai".

