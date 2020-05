Mauro Icardi, spunta la clausola anti-Juve: l'Inter esulta per l'accordo con il Psg

31 maggio 2020 a

Mauro Icardi è diventato ufficialmente un giocatore del Psg a tutti gli effetti. Il club francese ha infatti esercitato il riscatto, anche se a cifre riviste rispetto ai 70 milioni concordati un anno fa. Una conseguenza naturale del coronavirus che ha svalutato tutti i cartellini, ma l’Inter si è comunque assicurata 50 milioni subito più 8 di bonus: un affare di assoluto rispetto per un giocatore che è sì stato importante per la storia recente nerazzurra, ma che ormai aveva fatto il suo tempo in quel di Milano. Tra l’altro nell’accordo con il Psg è stata inserita una sorta di clausola anti-Juventus: l’Inter vorrebbe evitare di ritrovarsi Icardi contro nel giro di un paio di stagioni, visto che l’interesse dei bianconeri nei confronti dell’argentino non si è mai sopito. Se i francesi in futuro dovessero venderlo ad un club di serie A, i nerazzurri incasserebbero altri 15 milioni.

