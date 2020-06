Serie A, porte parzialmente aperte negli stadio? Il ritorno del pubblico è possibile

01 giugno 2020 a

Porte aperte per gli stadi, almeno parzialmente? Se ne potrebbe parlare: nei prossimi giorni, magari già nella prossima assemblea di Lega o nel Consiglio Federale dell’8 giugno, verrà proposto il tema della riapertura parziale degli stadi. Insomma, si riparte e si riparte in fretta. Il punto sostenuto dai club è il seguente: se il governo concederà di accomodarsi al cinema o in teatro, a maggior ragione potrà essere più permissivo riguardo la possibilità di assistere a un evento sportivo all’aria aperta. Ovviamente nel rispetto del distanziamento sociale e di quelle che saranno le normative generali date al paese. Un tema già accennato da Andrea Agnelli nell'assemblea di Lega dello scorso venerdì. Insomma, il ritorno del pubblico allo stadio, in forme e modi da stabilire, potrebbe insomma essere possibile prima del previsto.

