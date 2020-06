Gennaro Gattuso ha saputo della sorella morta prima dell'allenamento del Napoli. "Lacrime e pugni chiusi", poi l'ordine ai giocatori: "Correte"

03 giugno 2020 a

Dramma nel dramma per Rino Gattuso. L'allenatore del Napoli è venuto a conoscenza della morte della sorella Francesca a Busto Arsizio per diabete mentre era in campo e stava per iniziare l'allenamento coi suoi giocatori. "La mamma al telefono, i pugni stretti e le lacrime", riferisce il Corriere della Sera.

"Al suo collaboratore storico Gigi Riccio ha lasciato la squadra prima di scappar via. Sapeva che prima o poi sarebbe accaduto: da un paio di giorni sua sorella era sedata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Busto, ma un lutto così non è mai come lo si può immaginare". La sorella aveva solo 37 anni e dal 2017 lottava contro una forma molto aggressiva di diabete. A fine febbraio era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e Gattuso quel giorno corse dalla sorella subito dopo la vittoria del Napoli a Genova contro la Sampdoria. Sgomento ovviamente in casa Napoli. Ai suoi ragazzi, Gattuso ha lasciato un imperativo al vice Riccio: "Forza, correte. Rino vuole così".

