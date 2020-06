Tassa sui calciatori di Serie A, l'ultima follia grillina: la maxi-stangata per decreto?

12 giugno 2020 a

Fra i tanti emendamenti al decreto "Rilancio", farà discutere quello presentato da tre deputati dei 5 Stelle, Antonio Zennaro, Gianluca Rospi e Michele Nitti, i quali propongono di sostituire il prelievo dello 0,5 per cento sulla raccolta complessiva delle scommesse sportive, (che ha provocato la dura protesta delle aziende di settore) agendo invece sulle retribuzioni dei calciatori. Si chiederà infatti, fino al dicembre 2021, il prelievo a titolo di "contributo di solidarietà", del 4% sugli ingaggi dei calciatori di serie A e il 2% per i procuratori per finanziare la ripresa dello sport dilettantistico. Una cifra che fra il restante 2020 e il 2021 potrebbe arrivare intorno ai 70 milioni di euro dai soli calciatori.

