Juve, per Arthur la trattativa si riapre dopo l'assist del Barcellona: manca solo il via libera

Francesco Perugini 15 giugno 2020 a

a

a

«Nessun club potrà permettersi acquisti da oltre 100 milioni», dice Leonardo facendo le carte al mercato. Il ds brasiliano del Psg, dopo il riscatto di Icardi dall'Inter, conferma le perdite da 200 milioni per il club degli emiri e assicura che «sostituire giocatori come Thiago Silva o Cavani non sarà facile». Dietro la mossa, però, ci sarebbe un'offerta a ribasso (60-70 milioni) per Milinkovic-Savic (25), ma Lotito non abbassa la richiesta di 90 milioni. Se sarà un mercato soprattutto di scambi, prende quota l'affare Pjanic (30) sull'asse Juve-Barcellona. La contropartita scelta per il bosniaco è Arthur (23), finora restio all'ipotesi di approdare in Serie A. La situazione, però, potrebbe essere cambiata: il brasiliano è stato scaricato dai catalani in cerca di almeno 70 milioni di plusvalenze per salvare il bilancio. «Setien indica ad Arthur la porta», titola il quotidiano Sport. I bianconeri restano alla finestra e pensano alla finale di Coppa Italia di dopodomani, nella speranza di poter avere a disposizione Chiellini, Ramsey e Higuain. In casa Inter, invece, potrebbe aprirsi la strada alla permanenza di Sanchez (31): «A volte, quando arredi un salotto, potresti anche ritrovarti una bella sedia o un bel divano, ma forse non va bene con il resto della stanza», dice il tecnico del Manchester United Solskjaer bocciando il ritorno del cileno. Potrebbe lasciare dopo solo un anno Godin (34): c'è e l'ipotesi Lione per il difensore ex Atletico Madrid. Clamoroso scenario per la prossima Serie B: la Reggina, neopromossa grazie ai gol del 38enne "Tanque" Denis, sembra vicinissima alla firma con Menez (33), ex di Roma e Milan.

Ronaldo fuori dal gioco, Sarri è preoccupato: questa Juve lenta e confusa non è mai stata così battibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.