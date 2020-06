Ferrari, Leclerc e Vettel girano al Mugello: la Formula 1 ci farà tappa? Incrociamo le dita

20 giugno 2020 a

Cambio di programma. Charles Leclerc e Sebastian Vettel non gireranno più a Maranello ma nel circuito del Mugello dove i due piloti della Ferrari si toglieranno di dosso la ruggine: appuntamento martedì al volante della SF71H, la monoposto del 2018 (da regolamento almeno due anni più vecchia di quella della stagione in corso), rigorosamente a porte chiuse. La scelta di spostarsi sul tracciato toscano appare fatta anche in ottica Mondiale: il Gp del Messico potrebbe essere cancellato, sostituito così dalla seconda tappa in Italia. E dunque il Gran Premio del Mugello sembra sempre più probabile, allora non ci resta che incrociare le dita.

