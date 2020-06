Juventus, tutto nella ripresa: 4-0 al Lecce, con Dybala e Ronaldo è fuga scudetto

26 giugno 2020 a

La Juventus "esplode" nel secondo tempo e travolge il Lecce 4-0 nell'anticipo del 28esimo turno di Serie A, portando il vantaggio dei bianconeri sulla Lazio seconda in classifica a 7 punti. All’Allianz Stadium decidono la gara i gol di Dybala, Ronaldo, Higuain e De Ligt, quando gli ospiti crollano ancher per l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Lucioni al 30' del primo tempo. Per gli uomini di mister Sarri è la ventiduesima vittoria in campionato, la quinta di fila, anche se resta la preoccupazione per un primo tempo decisamente sottotono. Ma è sempre più fuga scudetto.

