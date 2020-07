Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, tensione durante Milan-Juventus: dopo il rigore e dalla panchina, lo svedese provoca

08 luglio 2020 a

Alta tensione in campo e fuori tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. I due non si sono mai amati e Milan-Juventus è stata l'occasione buona (forse l'ultima) per un confronto molto pepato. Tutto si scatena al 62'. Rigore per il Milan, sullo 0-2 in favore dei bianconeri. Sul dischetto va Ibra e CR7 per innervosirlo va dal suo portiere Szczesny e lo incoraggia. "Questo lo conosci, paralo!".

Zlatan non la prende bene e dopo aver realizzato il gol con freddezza si volta sorridendo beffardo, cercando con lo sguardo proprio Ronaldo, che torna a centrocampo a testa bassa e con un altro sorriso, un po' amaro, stampato sul volto.

"Non esiste una squadra senza di lui". Ribaltone al Milan? Massara conferma Ibrahimovic

È l'inizio di una clamorosa rimonta, perché nel giro di 5 minuti il Milan prima pareggia con Kessie (su assist di Ibra) e poi passa in vantaggio con Leao. A quel punto, lo svedese va in panchina, sfinito, e continua la sua partita a distanza con Cristiano Ronaldo. E quando a un certo punto le telecamere lo inquadrano mentre con la mano fa il classico gesto internazionale del "bla bla bla", tutto pensano al portoghese che in quel momento stava protestando.

