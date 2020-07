Juventus, brividi col Sassuolo: 3-3 con doppia rimonta. Lazio a picco, Roma ok con il Verona

15 luglio 2020 a

La Juventus continua a prolungare il traguardo scudetto: non vince da tre partite, ma a piccoli passi si avvicina al traguardo. Se con l’Atalanta il 2-2 era stato un punto guadagnato, stavolta i bianconeri dilapidano due gol di vantaggio contro il Sassuolo: Danilo e Higuain avevano indirizzato la partita nei primi 12 minuti, ma la squadra di De Zerbi ha costruito la rimonta con qualità e pazienza. E così tra il primo e il secondo tempo il Sassuolo ha segnato tre volte: prima Djuricic, poi Berardi (splendida punizione), infine Caputo. La reazione della Juve è stata rabbiosa e ha portato al 3-3 di Alex Sandro, ma negli ultimi 25 minuti le occasioni migliori per vincere le ha costruite il Sassuolo. Per fortuna di Sarri la Lazio non è stata capace di vincere neanche contro l’Udinese (0-0 di lusso per Inzaghi, che ha rischiato di perdere) ed è rimasta a -8, ma adesso sono altre le avversarie: l’Atalanta è a -7 e in una forma strepitosa, mentre l’Inter deve ancora giocare con la Spal e può rientrare a -6.

Bene invece la Roma, che infila la terza vittoria consecutiva. Nell’arco di una settimana i giallorossi sono passati dalla depressione all’essere vicini al quinto posto e quindi all’Europa League: miracoli del calcio post-Covid. Contro il Verona sono bastati 10 minuti per sbloccare l’incontro: perfetta l’esecuzione di Veretout su calcio di rigore conquistato da Pellegrini. Poi nel recupero del primo tempo è arrivato il raddoppio di Dzeko, ma nella ripresa il gol di Pessina ha riaperto i giochi: la partita è stata in bilico fino all’ultimo, con la Roma che ha sprecato diverse occasioni per il 3-1. Ma alla fine ha portato a casa tre punti importanti, che le consentono di portarsi a +4 su Napoli e Milan quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

Nelle altre partite serali da segnalare il facile 3-1 della Fiorentina sul Lecce: i Viola sono praticamente salvi, mentre i salentini hanno cinque finali da affrontare per provare a salvarsi: ormai è una questione tra loro e il Genoa, avanti di un punto. L’Udinese con lo 0-0 sulla Lazio si tiene a distanza: è a +7 sul Lecce terzultimo.

