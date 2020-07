Leo Messi contro il Barcellona: "Siamo deboli e irregolari. Così perdiamo con il Napoli in Champions"

17 luglio 2020 a

Il Barcellona ha perso il titolo della Liga con una giornata d’anticipo a favore dei rivali del Real Madrid. Decisiva la sconfitta per 2-1 subita contro l’Osasuna. “Non ci aspettavamo questo epilogo - ha commentato Leo Messi - ma tutto questo conferma l’andamento della stagione. Siamo una squadra debole e molto irregolare, che ha perso punti dove non avrebbe dovuto”. Parole forti, quelle spese dal fuoriclasse argentino, che non nasconde una situazione a dir poco confusa in casa Barça. Per questo le aspettative non sono granché alte in vista della Champions League: "La squadra lascia molto a desiderare - ha aggiunto Messi - e lo ha fatto in tante, troppe partite. Se si continua così sarà difficile vincere la Champions. Se giochiamo così con il Napoli perdiamo. Se sono arrabbiato? È normale, tutti nel club lo sono. Le persone stanno esaurendo la pazienza perché noi non diamo nulla in cambio”.

