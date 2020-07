Valentino Rossi, Marco Melandri crede ancora nel Dottore: "La pausa lo ha rigenerato"

18 luglio 2020 a

Marco Melandri sarà la voce di Dazn che da questa stagione scende in pista insieme al Motomondiale. "Mi aspetto una stagione particolare. I valori in pista potrebbero essere gli stessi di sempre, ma le variabili sono tante: meno Gp, due gare sulla stessa pista in una settimana... l'effetto sorpresa sarà notevole". Sempre Marquez davanti a tutti? "Rimane l'uomo da battere. E il lockdown gli ha dato una bella mano. Lo stop gli ha permesso di recuperare il problema alla spalla e la Honda ha sfruttato la pausa forzata per riportare la moto al top, dopo che Ducati e Yamaha si stavano avvicinando pericolosamente", precisa in una intervista al Giorno.

Valentino Rossi, la leggenda continua: firma per altri 2 anni con la Petronas

E Valentino Rossi? "La pausa per l'emergenza sanitaria potrebbe addirittura averlo rigenerato. In questi mesi ha accumulato nuova energia e nuova voglia di essere protagonista. In un altro momento della sua carriera avrei detto che lo stop lo avrebbe penalizzato. Adesso no. Si diverte, ecco perché ha detto di voler esserci anche nel 2021", racconta Melandri.

