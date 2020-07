Massimo Cacciari, il filosofo contro il Milan e Ibrahimovic: "Sono 15 anni che i rossoneri prendono i pensionati"

24 luglio 2020 a

"Rinascita Milan? Per uno che segue il Milan dai tempi di Schiaffino e Rivera sentir parlare di rinascita mi fa ridere". Massimo Cacciari polemizza con la società rossonera, di cui è un gran tifoso, analizzando gli ultimi anni del Milan.

Cacciari smonta anche la partita con la Juve, almeno il primo tempo, vinta in rimonta 4-2: "Il primo tempo con la Juve è stato ridicolo a livello tecnico tattico, prendendo un gol da uno che ha scartato mezza squadra: siamo ben lontani da una rinascita. Pioli? Con quei giocatori di più non si può fare. Ridicolo cambiare tecnico con quei giocatori. Ibra? Sono 15 anni che il Milan prende i pensionati. Ibra è un gran campione ma cammina come me...", conclude amaro l'ex sindaco di Venezia.

