Formula 1, Sergio Perez in quarantena: è il primo pilota positivo al Covid nel Circus

Il pilota della Racing Point, Sergio Perez, è risultato positivo al tampone di controllo, dopo che era stato messo in isolamento a seguito di un test dall'esito dubbio. "Sergio sta bene fisicamente ed è di buon umore, ma continuerà con il periodo di auto-isolamento in ottemperanza alle linee guida delle autorità sanitarie", fa sapere la scuderia del pilota. Il messicano non prenderà parte al GP di Gran Bretagna che si correrà a Silverstone dove da domani cominceranno le prove per la gara prevista per domenica.

A prendere il suo posto dovrebbe essere il connazionale Esteban Gutierrez: la Racing Point non ha ancora annunciato ufficialmente i suoi programmi, ma ha confermato l'intenzione di mandare in pista due vetture. La FIA, scrive sportmediaset ha comunque fatto sapere che è stato subito avviato il tracciamento dei contatti e che tutti quelli più a rischio sono stati già isolati, pertanto non ci saranno ripercussioni sul weekend di gara.

