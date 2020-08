Juve, la squadra di Maurizio Sarri cambia look in occasione dell'ultima sfida di campionato: ecco la nuova divisa

01 agosto 2020 a

Nuovo look per la Juve. In occasione dell'ultima sfida di campionato contro la Roma, la squadra di Maurizio Sarri indosserà la nuova maglia. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera attraverso i propri social. Qui diversi fuoriclasse alla stregua di Cristiano Ronaldo e Dybala hanno prestato il proprio volto per il video di lancio. Le strisce della divisa saranno una diversa dall'altra, un po' come se fossero state verniciate manualmente. E così la Joya ne ha approfittato per vestirsi da muratore e armandosi di secchio, pennello e vernice, ha segnato le linee sulla nuova maglia. Immediata la sopresa, anche Douglas Costa ha commentato: "Emozione inspiegabile".

