Lautaro Martinez al Barcellona solo se… Inter attende: dipende tutto dal campionissimo

Le voci di un trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona si sono rincorse durante tutto il lockdown, ma nulla di concreto è successo. Innanzitutto perché l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiellino, a patto che non sia lui stesso a chiedere la cessione (e non è questo il caso). Poi non va dimenticato che, a dispetto delle favole raccontate dalla stampa spagnola pro-Barca, i catalani non hanno i soldi per potersi permettere il pagamento della clausola di Lautaro. E allora senza fare cassa - e senza sconti da parte dell’Inter - i blaugrana non hanno alcuna speranza di mettere le mani sul talento argentino. Secondo il Mundo Deportivo, Luis Suarez potrebbe sbloccare l’affare: l’uruguaiano ha un’offerta dalla Mls che se si concretizzasse avvicinerebbe Lautaro al Barça.

