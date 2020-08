Ferrari, psicodramma-Sebastian Vettel: il team radio dopo il 12° posto in qualifica, dramma umano e sportivo

08 agosto 2020 a

a

a

Prosegue il calvario delle Ferrari e di Sebastian Vettel in particolare. Siamo al secondo appuntamento a Silverstone, il Gp del 70° anniversario. E il tedesco viene eliminato al Q2, insomma non riesce ad accedere all'ultima parte delle qualifiche: per lui una mesta dodicesima posizione. Il tedesco, alla fine, scatterà dall'11esimo posto per una penalità inflitta ad Esteban Ocon. E nel video che potete vedere, e sentire, qui sotto, ecco il team-radio di Vettel mentre rientra ai box dopo aver incassato il dodicesimo posto: "Mi spiace, ci ho provato. Grazie ragazzi", scandisce con voce piatta, un poco disperata. "Ricevuto, grazie", gli rispondono dal muretto. Poche parole, ma più che sufficienti per capire le condizioni psicologiche in cui versa il quattro volte campione del mondo.

Formula-Mercedes, Bottas strappa la pole su Hamilton. Ferrari a picco: Leclerc 8°, Vettel 12°

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.