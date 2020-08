Andrea Pirlo alla Juventus? Paola Ferrari: i due pessimi precedenti, una "mezza gufata"

09 agosto 2020 a

È il tema sportivo del giorno, del mese, della settimana. Si parla della cacciata di Maurizio Sarri dalla Juventus dopo il flop in Champions League con il Lione. O meglio, si parla della successione, la scelta di Andrea Pirlo, lanciato subito ad altissimi livelli. Una sorta di esordiente su una delle panchine più ambite al mondo, dove arriva solo dieci giorni dopo la nomina a mister della Under 23 bianconera. Decisione di Andrea Agnelli che punta tutto sull'ex regista. Una decisione che viene commentata su Twitter da Paola Ferrari, la signora del calcio in Rai, che si produce in una mezza "gufata" (non ce ne voglia). Il punto è che la Ferrari ricorda un paio di precedenti simili a quello di Pirlo. Precedenti che però non furono di successo. "La Juventus fa la stessa scelta che fecero Inter e Milan con Andrea Stramaccioni e Pippo Inzaghi. Ad entrambe non andò bene però! Comunque benvenuto Pirlo. E in bocca al lupo", cinguetta Paola Ferrari. Oscuri presagi?

