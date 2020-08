Cristiano Ronaldo, "tempo di riflessioni": Juventus ridimensionata con Pirlo, addio al portoghese?

08 agosto 2020 a

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Sostituisce l’esonerato Maurizio Sarri: clamoroso ribaltone firmato dal presidente Andrea Agnelli, che ha fatto un salto nel vuoto non consono allo stile bianconero. In meno di 24 ore ha cacciato l’allenatore toscano e lo ha rimpiazzato con uno che ha zero panchine in serie A: un rischio enorme, considerando che la squadra ha evidenti problemi strutturali e anche con la carta di identità. Cambiare la guida tecnica potrebbe non bastare, fermo restando che il feeling tra Sarri e diversi giocatori non è mai sbocciato.

A partire da Cristiano Ronaldo, che probabilmente nelle prossime ore sarà interessato da voci insistenti di una partenza da Torino: scenario che non sembra poi così improbabile, dato che la Juve sembra andare incontro ad un ridimensionamento piuttosto che alla vittoria della tanto agognata Champions League. Già nelle scorse settimane c’erano state indiscrezioni sul portoghese, che sarebbe stanco dei bianconeri e pronto ad un trasferimento in una squadra che gli garantisca maggiori possibilità di centrare il bersaglio grosso: il Psg è il più indicato per questo tipo di movimenti. Intanto poco prima che filtrasse la notizia di Pirlo nuovo allenatore della Juve, Ronaldo si era concesso un lungo post sui social in cui ha annunciato che “adesso è il tempo delle riflessioni”.

