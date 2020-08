Lewis Hamilton, la villa a Londra che terrorizza il vicinato: "Non ci sono dubbi", un sospetto da incubo

11 agosto 2020 a

Quella che vedete in questa fotografia è una villa acquistata da Lewis Hamilton: lavori in corso, da tempo, nel giardino della sontuosa abitazione, che si trova a Londra. Una casa che, come spiega il Corriere.it, vale la bellezza di 18 milioni di sterline (poco pià di 20 milioni di euro) e che il pluri-campione del mondo Mercedes non frequenta mai. Eppure i suoi vicini sono assai preoccupati dal via vai di operai nel giardino. "Non ha certo bisogno di costruire qualcosa sul retro del suo giardino. Se il proprietario si trasferisce qui, sarà senza dubbio usata come un luogo per i party, a causa del suo stile di vita": questo il timore espresso da uno dei vicini. La villa fu acquistata da Hamilton nel 2017 ma, spiega un altro vicino, "è rimasta vuota fino ad oggi". L'attitudine ai party del pilota britannico è arcinota, scontata insomma la preoccupazione di chi abita nei pressi della villa misteriosa. E i vicini fanno di tutto per bloccare i lavori, insistendo anche su timori e dubbi di carattere ecologico: si teme che gli alberi del giardino vengano abbattuti per i lavori. In passato, le proteste dei vicini avevano determinato uno stop ai lavori: protestavano perché la casa di Hamilton aveva diminuito l'afflusso di luce del sole nelle loro case.

